Стоимость билетов на авиарейсы лоукостера Wizz Air между Харьковом и Дортмундом начинается, по информации компании, от €39,99. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Из Харькова лоукостом можно попасть в Германию Фото: wizzair.com / Facebook "Харьков и Дортмунд теперь связаны", – заявили в Wizz Air.По информации авиакомпании, рейсы между украинским и немецким городом осуществляются по понедельникам и воскресеньям.Стоимость билета составляет, по данным лоукостера, от €39,99 (около 1275 грн по официальному курсу Национального банка Украины). https://www.facebook.com/wizzaircom/posts/1637202849690461 На рынок Украины компания Wizz Air пришла в 2008 году. В 2014-м авиаперевозчик прекратил полеты из Харькова, закрыл базу в Донецке, отказался от открытия базы во Львове. В 2015 году в рамках реструктуризации компания решила закрыть свое дочернее предприятие в Украине и сократить количество рейсов в связи с нестабильной ситуацией в Восточной Украине и девальвацией гривны.В мае 2016 года генеральный директор авиакомпании Йожеф Варади заявил, что обстановка в Украине стабилизируется и Wizz Air серьезно рассматривает возможность расширения своего присутствия на украинском рынке.В ноябре 2017 года компания анонсировала возобновление полетов в Харьков с 5 апреля 2018 года. Заявленная цена билетов начиналась от 869 грн в одну сторону.С 20 июня Wizz Air обещала открыть рейсы Харьков – Катовице по средам и пятницам по цене минимум 579 грн в одну сторону. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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