|Автобус въехал в толпу паломников в Индии: 10 погибших
|26.12.2017 10:36
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По меньшей мере 10 человек погибли при наезде автобуса на толпу паломников в Индии. Об этом во вторник сообщила местная полиция, передает со ссылкой на Xinhua.
"По меньшей мере 10 человек, вероятно, погибли в результате наезда автобуса на толпу паломников в южном индийском штате Тамилнад", - говорится в сообщении.
Напомним, в Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие. Украинцы не пострадали.
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