Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska прокомментировал тему Смоленского следствия. По его мнению, еще предстоит дождаться заключительной экспертизы, передает со ссылкой на .

"Мы должны быть реалистами: если мы сами не справимся с этим, то никто нам не поможет, никто не будет рисковать своими международными отношениями. Здесь действует такой принцип: мы будем знать столько, сколько сами определим", - уверен Ярослав Качиньский, пишет Wprost .

"Здесь особенно важны, а может, даже переломными могут оказаться результаты деятельности американских экспертов, несколько недель назад работали в городе Миньск-Мазовецки на таком же Ту-154", - подчеркнул Качиньский.

"Однако мы должны подождать их. Это очень точный, продвинутый технический анализ, требует времени. Согласно прогнозу, эти исследования займут около года, может, чуть больше. Дополнением к этой работе будут действия группы экспертов, созванных прокуратурой", - заявил глава "Право и справедливость". Это означает, что окончательных результатов смоленского следствия поляки не узнают в ближайшее годовщины катастрофы.

Политик также высказался об ожидаемой реакцию России на результаты польского следствия.

"Если бы такая причастность была обнаружена, то без сомнения, Кремль повел бы себя так же, как и в случае со всеми другими доказанными преступлениями России: он бы не сдался. Россия, схвачена за руку, окажется скомпрометирована в глазах только мира, но будет все отрицать. Это ее способ действия ", - отметил Ярослав Качиньский.

Катастрофа Ту-154 произошла под Смоленском в апреле 2010 года. Самолет с главой государства Лехом Качиньским на борту разбился при заходе на посадку. В результате погибли 96 человек.

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