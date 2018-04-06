«Автору» Библии впору предъявлять иск политикам нации за нарушение копирайта. В предпасхальную неделю сюжеты в политикуме до боли напоминали известные библейские сюжеты. «Каин (Сытник) и Авель (Холодницкий): антикоррупционное жертвоприношение», «Воскрешение Славы Вакарчука», «Чудесный рост ВВП Гройсмана». Но самый откровенный плагиат – это явление Вакарчука страждущим массам в ипостаси кандидата-мессии.

«Воскрешение» произошло в чистый четверг в актовом зале Киево-Могилянской академии, который буквально ломился от потенциальной «электоральной паствы». Полтора года Слава держал обет молчания, проходил курс тайных политтехнологических наук в Стэндфордском университете, постигал вековую мудрость мирового лидерства. Его научили пользоваться столовыми приборами, проводить презентации в стиле проповедников-баптистов и правильно выговаривать слово «трансцендентальный». Наконец «американские мудрецы» решили, что Вакарчук постиг науку и его можно запускать в бурные воды предвыборной кампании. И накануне светлого праздника Пасхи Слава прочитал свою первую предвыборную проповедь в аллегорическо-мессианском стиле. По ходу, это теперь предвыборная фишка солиста группы «Океан Эльзы». Под бурные овации, песни и истерические крики Вакарчук обнародовал три предвыборных заповеди. Почему именно три, а не десять? Потому что необходима интрига. До выборов еще год. Надо постепенно просветлять избирателей, открывать им новые грани истины. Итак, начнем.

Первая «заповедь»: «я есть единственный истинный кандидат, и не будет у вас других кандидатов». Шестьдесят процентов населения нации не хотят вкушать политиков в виде «яств», которые им предлагает «меню политического ресторана». Страшная картина: разброд и шатания, неверие в Тимошенко и Порошенко. Кто?! Кто может все это изменить, указать путь в царство истинной европейской ассоциации? Он. Вакарчук. Оно ему, по большому счету, и не надо. Но просто люди взмолились: «хотим новых лиц в политике, мы замучались выбирать непонятно кого, приди к нам, мессия». И что вы думаете? Слава таки пришел. Потому что он знает чаяния шестидесяти процентов избирателей и готов повторить известный подвиг Петра Алексеевича в виде «однотурового восшествия на должность». Слава! Слава Вакарчуку! Осанна, аллилуйя и все дела.

Вторая: «не делайте себе кумира». «Мне точно не нужна власть, я стал успешным без всякой власти. Но у меня душа болит!». Только следовательно, а также благодаря социологам, подло включающим его в различные рейтинги, Слава и решил стать единственным истинным кандидатом. Просто проголосуйте за него, поскольку он такой скромный, в футболочке, что просто сердце переполняется искренней благодатью.

Третья: «не расстреляй ближнего своего». Политтехнологи точно определили, что избиратели устали от постоянной воинственной риторики, радикализма и нагнетания ситуации. Нулевой, точнее, «минусовый» рейтинг «Народного фронта», который позиционируется в качестве «партии войны», – весомый аргумент. Вот что вещает Вакарчук: «не с расстрелами я пришел к вам, а с миром: на корню рубите дискуссии с использованием слова «расстрелять»!». Это слово отчаяния и злости, не позволяйте себе даже мысленно его употреблять». Голубь с оливковой ветвью. Однозначно.

Наиболее сильный мессианский посыл содержится в той части проповеди Славы, где речь идет о киевском метрополитене. Чувствуется, что метро произвело на него сильное, незабываемое впечатление: «я видел лики людей, они были мрачны, глаза потухли, из их душ исчезла надежда, а над головой мрачное серое небо». Апокалипсис близится, зомби заполонили транспортные артерии города, грядет страшный суд. Но подождите впадать в отчаяние! Ибо есть мессия-II, который «полон сил и энергии, которой надо помогать людям в метро, особенно в час пик». Почему порядковый номер у Вакарчука «2»? Давайте будем точными в деталях. Все знают, что первым «мессией» был Виктор Андреевич Ющенко. Он вел свою избирательную кампанию в стиле Вакарчука, много проповедовал, рассказывал о политических и экономических чудесах, которые случатся во время его пребывания на президентском «престоле». Поэтому Слава, к сожалению, не оригинал. Нет, «мессианский римейк», конечно, очень удачный. Хорошо рассчитано время и место, подобрана прекрасная целевая аудитория. Однако в Стэнфорде явно стали повторяться. Хотя, с другой стороны, если схема работает веками, то зачем ее изменять?

Уже три кандидата в президенты появились в Украине перед Пасхой. Первым был, если вы забыли, Виталий Кличко. Но это не «божественная комедия», а, скорее, древнегреческая мифология. Виталик в Германии объявил себя Гераклом, который сможет вычистить «коррупционные конюшни» нации. Конечно, никаких подвигов Кличко совершать не будет, поскольку не каждый с уверенностью может смотреть в завтрашний день. Точнее, не только лишь все. Он уже и так сказка.

Второй кандидат – Надя Савченко, которая активно юзает легенду о Жанне Д’Арк в строгой привязке к местным реалиям. И вот появился третий – «мессия». Как для начала избирательной кампании, так очень живенько. Единственное, что меня терзает: какую бренд-легенду для себя выберет Рабинович?

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