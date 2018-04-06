|Ryanair появится в Украине на два месяца раньше
|06.04.2018 18:06
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Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.
Об свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика, передает avianews.com, информирует svodka.net.
Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Минимальная цена билетов, доступная в системе, начинается от 27,5 евро в одну сторону.
По понедельникам вылеты из Берлина в Киев запланированы на 11:05 с прибытием в Киев в 14:20; по средам — на 11:45, приход в 15:00; по пятницам — на 12:00, приход в 15:15; по воскресеньям — на 9:25, приход в 12:40.
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Из Киева расписание перелетов следующее: по понедельникам — в 14:55, приход в 16:10; по средам — в 15:35, приход в 16:50; по пятницам — в 15:50, приход в 17:05; по воскресеньям — в 13:15, приход в 14:30.
Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыло продажи билетов.