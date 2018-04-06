Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Об свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика, передает avianews.com, информирует svodka.net.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная цена билетов, доступная в системе, начинается от 27,5 евро в одну сторону.

По понедельникам вылеты из Берлина в Киев запланированы на 11:05 с прибытием в Киев в 14:20; по средам — на 11:45, приход в 15:00; по пятницам — на 12:00, приход в 15:15; по воскресеньям — на 9:25, приход в 12:40.

Читайте: МАУ: Полноценный украинский национальный лоукост-перевозчик невозможен

Из Киева расписание перелетов следующее: по понедельникам — в 14:55, приход в 16:10; по средам — в 15:35, приход в 16:50; по пятницам — в 15:50, приход в 17:05; по воскресеньям — в 13:15, приход в 14:30.

Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыло продажи билетов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира