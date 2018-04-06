Когда я работал в мариупольском торговом порту, то всегда с интересом смотрел, как привозят ферросплавы на второй район – район сухогрузов. По формфактору все эти ферроникели, феррованадии, феррохромы и т.д., выглядели, как щебенка. Интерес же заключался в том, что эти грузы всегда сопровождала группа охраны, вооруженная АКСами. Потому что товар очень дорогой, а сотрудники порта никогда не гнушались вынести пару килограмм медяхи в хитроустроенных карманах.

Бизнес ферросплавной металлургии очень прибылен. Я, как и большинство обывателей, был уверен, что главный актив пана Коломойского – это «Приват». Но оказалось, что нет. Основной гешефт Бени – это ферросплавная и электрометаллургия, в которых у него много интересных партнеров.

Например – пан Пинчук. Таких бизнесменов интересует не только рентабельность бизнеса, но эксклюзивная рентабельность. Когда, используя финансовые и политические рычаги, они выбивают для своих детищ преференции, зарабатывая больше конкурентов на ровном месте. Этим, кстати, и отличаются наши олигархи от западных миллиардеров. Так, например, одиозный украинофон пан Азаров подписал, будучи премьером, 30% скидку на электроэнергию для электрометаллургических заводов Пинчука и Коломойского.

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Соответственно, после второго майдана, новая власть эти преференции аннулировала. Что очень не понравилось бывшему владельцу «приватбанка». Именно это недовольство лежит в основе манипуляций и всеобщего стона в соцсетях. Именно тот факт, что заводы теперь платят честную цену, породил такой чудовищный в своей манипулятивности мем, как «Роттердам+». Господа Лещенко и Герус дают широкую вилку, на сколько же обогатился Ахметов: то ли на 10 миллиардов, то ли на 30. Леди Ю постоянно геноцидид украинских народ с телеэкранов, утверждая, что у нас самые высокие тарифы в Европе.

Но только вот еврокомиссия по энергетическим рынкам не согласна с нашими пламенными оппозиционерами . Если вкратце, то стоимость электричества в Украине в среднем дешевле, чем у наших соседей в 3,5 раза. Тут есть два варианта: или кто-то врёт про завышенные тарифы с коррупционной составляющей, или Еврокомиссию подмазали.

И весь этот шум про тарифы – это просто отражения нежелания ИВК платить за энергию по рыночным ценам. Вот и весь хрен до копейки.

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