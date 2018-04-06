По данным издания РБК, акции государственных компаний, чьи топ-менеджеры попали в новый санкционный список США, на новые ограничительные меры отреагировали сдержанно. Компании же бизнесмена Олега Дерипаски подешевели на бирже почти на $3 млрд. Под санкции попали крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group Фото: ЕРА В санкционный список попали крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group. По данным издания, на Московской бирже акции EN+ Group к вечеру сегодняшнего дня обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal – на 12,44%. Таким образом, UC Rusal потеряла более 56 млрд руб. капитализации (около $1,15 млрд), а суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,8 млрд.РБК отмечает, что акции государственных компаний, чьи топ-менеджеры попали в черный список, на новые санкции отреагировали сдержанно.США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Кроме Дерипаски в санкционный список вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, а также депутаты Государственной думы, чиновники и банкиры.В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки через санкций" со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так называемого кремлевского списка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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