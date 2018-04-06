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Новые санкции США: Акции компаний Дерипаски подешевели до 20%
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06.04.2018 18:07
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По данным издания РБК, акции государственных компаний, чьи
топ-менеджеры попали в новый санкционный список США, на новые
ограничительные меры отреагировали сдержанно. Компании же
бизнесмена Олега Дерипаски подешевели на бирже почти на $3 млрд.
Под санкции попали крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и
EN+ Group Фото: ЕРА В санкционный список попали крупнейшие
публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group. По данным издания,
на Московской бирже акции EN+ Group к вечеру сегодняшнего дня
обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal – на 12,44%. Таким
образом, UC Rusal потеряла более 56 млрд руб. капитализации (около
$1,15 млрд), а суммарная стоимость акций En+ опустилаcь на $1,8
млрд.РБК отмечает, что акции государственных компаний, чьи
топ-менеджеры попали в черный список, на новые санкции
отреагировали сдержанно.США 6 апреля ввели санкции против 24
российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также
ряда компаний.Кроме Дерипаски в санкционный список вошли глава
"Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Виктор
Вексельберг, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов, а также
депутаты Государственной думы, чиновники и банкиры.В ведомстве
пояснили, что решение о расширении санкционного списка
последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона
США "О противодействии противникам Америки через санкций" со
списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так
называемого кремлевского списка.
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