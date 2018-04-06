Сегодня во Львове, на улице Княгини Ольги, неожиданно умер водитель иномарки Opel. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области.

"Инцидент произошел около 16:00. На месте работает следственно-оперативная группа и медики. Они и установят причину смерти мужчины", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, мужчине было около пятидесяти лет.

Напомним, одиннадцатилетний ученик умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области.

Также сообщал о смерти туриста в Карпатах. Он погиб от сердечного приступа, когда заблудился во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван Раховского района Закарпатской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира