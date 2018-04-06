|На дороге во Львове внезапно умер водитель
|06.04.2018 18:08
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Сегодня во Львове, на улице Княгини Ольги, неожиданно умер водитель иномарки Opel. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции во Львовской области.
"Инцидент произошел около 16:00. На месте работает следственно-оперативная группа и медики. Они и установят причину смерти мужчины", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, мужчине было около пятидесяти лет.
Напомним, одиннадцатилетний ученик умер на уроке физической культуры в одной из общеобразовательных школ Мирнограда Донецкой области.
Также сообщал о смерти туриста в Карпатах. Он погиб от сердечного приступа, когда заблудился во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп-Иван Раховского района Закарпатской области.
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