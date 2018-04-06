Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной пункта 4.1 статьи 10.1 данного закона [„Об информации“]», — говорится в заявлении Роскомнадзора, информирует svodka.net.

Помимо этого, ведомство подало ещё один иск против Telegram — о непредоставлении ключей шифрования сообщений сотрудникам ФСБ. «Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — прокомментировал глава «Агоры» Павел Чиков, который защищает интересы в компании.

Советник президента России по интернету Герман Клименко посоветовал всем пользователям Telegram переходить на отечественный мессенджер ICQ. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что блокировка будет бессмысленной.

20 марта главный суд России признал законными требование спецслужб получить ключи шифрования от сообщений пользователей мессенджера Telegram. Глава сервиса Павел Дуров заявил тогда, что не планирует выдавать ФСБ никакую информацию о пользователях, а позже Telegram опубликовал письмо, в котором утверждает о технической невозможности такой передачи. Несмотря на это, Роскомнадзор сразу после заседания суда направил Telegram требование выдать ФСБ ключи шифрования в течении 15 суток — в ином случае ведомство заблокирует сервис на территории России.

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