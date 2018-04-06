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Россия дождется решения апелляции по разбирательству с "Нафтогазом", а потом примет решение о штрафе в $2,56 млрд – министр энергетики РФ
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06.04.2018 18:15
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"Газпром" будет мониторить ситуацию по разбирательству с компанией
"Нафтогаз України" до вынесения вердикта апелляционным судом,
заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Новак: "Газпром" действует в рамках
правового поля Фото: minenergo.gov.ru "В настоящее время подана
жалоба на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в
Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов "Газпрома",
решение по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно
разной логикой", – подчеркнул Новак. Он добавил, что
компания "Газпром" действует в рамках правового поля.28 февраля
Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома"
Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в
"двойных стандартах".13 марта Миллер сообщил, что "Газпром"
инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз
України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019
годах.27 марта в "Газпроме" заявили, что начали
переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку
и транзит газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд
шведского округа Свеа ходатайство об оспаривании и частичной
отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству
с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа.
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