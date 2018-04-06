"Газпром" будет мониторить ситуацию по разбирательству с компанией "Нафтогаз України" до вынесения вердикта апелляционным судом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новак: "Газпром" действует в рамках правового поля Фото: minenergo.gov.ru "В настоящее время подана жалоба на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов "Газпрома", решение по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", – подчеркнул Новак. Он добавил, что компания "Газпром" действует в рамках правового поля.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер сообщил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.27 марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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