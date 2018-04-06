Погода, Новости, загрузка...
День в АТО: 16 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены
06.04.2018 18:17
День в АТО: 16 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены
Боевики применяли вооружение, которое запрещено минскими соглашениями
В первую половину суток российско-оккупационные войска не придерживались режима "пасхального перемирия".
День в АТО: 16 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены Фото: из свободных источников

По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций с применением запрещенного минского договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия соперник обстрелял укрепления ВСУ близко н.п. Валуйское. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитникам Троицкого. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь - велся близко Широкино. 

В результате вражеского огня два украинских защитники получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.

Напомним, что на протяжении прошедших суток в зоне АТО было зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

  • С мая прошлого года из-за обстрелов на Донбассе погибли 32 мирных жителя
  • Боевики "ДНР" угрожали автоматами наблюдателям ОБСЕ у Кременца
  • День в АТО: 10 обстрелов, потерь между украинских военных нет

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить