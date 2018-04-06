Из-за потепления и таяния снегов продолжает подниматься уровень воды почти во всех реках, ставках, озерах.

Водоемы разливаются. Подтапливают населенные пункты, разрушают дамбы, мосты и дороги. Больше только от наводнения пострадали Полтавская, Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Сумская и Киевская области, передает со ссылкой на .

С 2 апреля в большинстве регионов температура повысилась до +20°С. Потепление будет помогать дальнейшему разливу водоемов, прогнозируют синоптики.

Талая вода размыла 1,5-километровый отрезок трассы международного значения Сумы Юнаковка возле райцентра Сребное Черниговской области. Вдоль дороги образовалась пропасть. Проезд возможен по одной полосе. Движение регулирует полиция.

Дорога в Сребном действительно треснула. Ширина пропасти кое-где достигает 2 метров. По ней течет вода, которая пришла из реки Лысогор, говорит 33-летний Руслан Шкулипа, водитель из Сум.

2 апреля водополье повредило отрезок трассы Полтава Сумы возле сел Деревки и Любка Котелевского района на Полтавщине. Автомобильное движение здесь прекращено. В Лубненском районе Полтавской области наводнение вымыло часть трассы Лубны Кононовка.

На территории Чернухинского района частично подтоплены села Луговики и Бубны, прибывает вода в села Вороньки, Мелехи и Загребелье. Из берегов вышла река Многа, имеем подтопленную дорогу между селами, рассказывает 45-летняя Светлана Рыбалко из областной Службы по чрезвычайным ситуациям Полтавщины.

В селе Бирки Зиньковского района на Полтавщине поднялся уровень воды в реке Грунь-Ташань. Вода смыла мост.

В центре села есть пруд, через который течет река. 2 апреля дамбу прорвало и вода залила один дом. Потом размыла мостик. Люди ждут, пока вода спадет, чтобы оценить уровень повреждений, говорит местная жительница Екатерина Шпилева, 24 года.

Залило учебно-тренировочную базу харьковского футбольного клуба " 1925" в поселке Высоком в 20 км от областного центра.

Два дня руководство клуба титаническими усилиями спасает помещение и уникальное оборудование от катастрофы, говорит харьковский футбольный функционер 60-летний Анатолий Хамаев. Затоплены подвалы, вода поднимается до электрощитовых. Руководство команды и технический персонал привезли на базу насосы для откачивания воды. Потоп произошел из-за таяния снега. Его на базе никто не убирал.

В Старобельском районе Луганской области река Айдар затопила шесть низководных мостов. По ним перекрыли движение.

На Волыни реки затопили 135,5 га сельскохозяйственных угодий. Еще более 2,3 тыс. га залила талая вода.

Вышла из берегов Припять в Чернобыльской зоне отчуждения.

В Одессе и в областном городе Черноморск море затопило городские пляжи.

В ближайшие дни наводнение прогнозируют на Западной Украине. Вода может затопить город Дубровицу на Ровенщине, райцентры Каменка-Бугская на Львовщине и Мукачево на Закарпатье.

Талый снег образовал на сельскохозяйственных полях озера. Вода медленно сходит, потому что земля еще не прогрета. Нанесет значительный вред озимым культурам, говорит заместитель главы Ассоциации фермеров и землевладельцев Полтавщины Василий Бурлака, 60 лет. Аграриям придется пересевать поврежденные территории пшеницы, рапса и ячменя. Оценить общий убыток пока не можем, потому что по полевым дорогам проехать невозможно.

Незалитые посевы живы. При хорошей погоде должны дать хороший урожай.

В первую неделю после Пасхи возможны заморозки

До конца месяца синоптики не прогнозируют сильных дождей. В конце апреля потеплеет до +24°С.

На Пасху будет до 14 градусов тепла. В ночь на воскресенье, 8 апреля, обещают до +7°С.

Погода будет мрачная. После обеда на Пасху пойдет небольшой дождь, говорит народный синоптик Леонид Горбань, 78 лет. В первую неделю после праздника температура днем будет доходить до 18 градусов тепла. Возможны ночные заморозки на пятый день после Пасхи. Также 17 апреля.

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