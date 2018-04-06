В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на 18:00 6 апреля зафиксировано 16 обстрелов, в результате которых ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО.

Боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"На луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов, а также стрелкового оружия враг обстрелял наши укрепления близко н.п. Валуйское. Кроме этого, минометы калибра 82-мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитникам Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского", - говорится в сообщении.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки.

"Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь велся близко Широкиного. Вследствие вражеского огня двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пострадавшие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали медицинскую помощь.

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