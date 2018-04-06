Введенные сегодня США санкции против российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников – шаг в правильном направлении, однако он не несет серьезной угрозы ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» российский политолог Андрей Пионтковский.

«Новые санкции США я бы назвал маленьким шажком. Серьезный шаг готовился на 29 января, но после таинственного визита руководителей трех российских спецслужб сотни страниц финансовой информации об отмывании денег путинской элитой были перемещены в закрытую часть «кремлевского доклада». Это была, надеюсь, последняя услуга, которую Трамп (президент США Дональд Трамп. – «ГОРДОН») оказал Путину. Введенные сегодня санкции США демонстрируют их отношение к Путину, но вопрос в том, насколько они болезненны. В Америке $1 трлн частных российских активов. Когда их начнут замораживать, это будет серьезно. А сегодняшние санкции – так, разминка. Да, это шаг в правильном направлении, но мне кажется, Трампу пока удается тормозить и смягчать удар по путинскому окружению. Вопреки единодушному мнению большинства американского политического класса», – подчеркнул Пионтковский, информирует svodka.net.

По его мнению, фигуранты санкционного списка столкнутся с визовыми ограничениями.

«Говорить об аресте активов пока не приходится – для этого существует американское законодательство. То есть нужны какие-то судебные процессы. Они могут как пойти по этому пути, так и не пойти. Скорее только, новые санкции будут означать визовые ограничения для людей, попавших в список. Пока все очень условно. Реальным ударом по путинскому режиму станет замораживание и конфискация средств», – отметил Пионтковский.

Санкции США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний, «принадлежащих российским олигархам».

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