Чтобы получить начинающим автомобилистам водительское удостоверение
на 30 лет, необходимо проездить два года, не нарушив правила
дорожного движения больше двух раз. Задача начинающих
автомобилистов – не нарушить ПДД больше двух раз за два года
Фото: Головний сервісний центр МВС / Facebook Для этой цели
правительство изменило "Порядок временного изъятия удостоверения
водителя на транспортное средство и его возвращения".После слов
"лишение водителя права управления транспортным средством" дописали
"кроме лиц, получивших водительское удостоверение впервые".С 25
ноября 2017 года в Украине первое водительское
удостоверение выдается на два года. Если в течение этого срока
автомобилист совершает не больше двух админнарушений, нарушив
правила дорожного движения (ПДД), ему выдают права на 30 лет. В
противном случае водителю необходимо заново сдать соответствующий
экзамен.
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