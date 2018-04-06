Чтобы получить начинающим автомобилистам водительское удостоверение на 30 лет, необходимо проездить два года, не нарушив правила дорожного движения больше двух раз. Задача начинающих автомобилистов – не нарушить ПДД больше двух раз за два года Фото: Головний сервісний центр МВС / Facebook Для этой цели правительство изменило "Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возвращения".После слов "лишение водителя права управления транспортным средством" дописали "кроме лиц, получивших водительское удостоверение впервые".С 25 ноября 2017 года в Украине первое водительское удостоверение выдается на два года. Если в течение этого срока автомобилист совершает не больше двух админнарушений, нарушив правила дорожного движения (ПДД), ему выдают права на 30 лет. В противном случае водителю необходимо заново сдать соответствующий экзамен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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