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Украинцев нет среди пострадавших в результате въезда автобуса в подземный переход в Москве – МИД Украины
26.12.2017 10:40
25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Украинцев между них нет, сообщили в МИД Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МВД РФ рассматривает две версии ДТП: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен Фото: ЕРА "По информации консула, граждан Украины нет между пострадавших в Москве в результате въезда автобуса в подземный переход", – сказано в сообщении.

За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід. pic.twitter.com/lYC5IVvJrL

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 26 декабря 2017 г.
25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Водителя задержали.В МВД РФ заявили, что в настоящий момент рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен.

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