25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Украинцев между них нет, сообщили в МИД Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МВД РФ рассматривает две версии ДТП: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен Фото: ЕРА "По информации консула, граждан Украины нет между пострадавших в Москве в результате въезда автобуса в подземный переход", – сказано в сообщении. За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід. pic.twitter.com/lYC5IVvJrL — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 26 декабря 2017 г. 25 декабря в Москве автобус въехал в подземный переход. В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. Водителя задержали.В МВД РФ заявили, что в настоящий момент рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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