"Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей"

"Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", - пишет Порошенко в Facebook .

"Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей. Верю, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки" , - добавил Президент.

Глава государства ожидает, что от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов" .

"Только единым фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины!" , - подытожил Порошенко.