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Порошенко поздравил новые санкции США
06.04.2018 18:25
Порошенко поздравил новые санкции США
"Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей"
Президент Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка".
Порошенко поздравил новые санкции США Фото: google.com

"Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", - пишет Порошенко в Facebook.

"Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей. Верю, что ЕС аналогичным образом усилит и свои ограничительные меры против кремлевской верхушки", - добавил Президент.

Глава государства ожидает, что от Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов".

"Только единым фронтом сможем изменить поведение России и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины!", - подытожил Порошенко.

Напомним, что сегодня власти США ввели санкции против ряда россин с "кремлевского списка" и нескольких организаций.

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