В БПП выступают за внедрение в Раде гендерно-правовой экспертизы законопроектов

В Верховной Раде необходимо внедрить гендерно-правовую экспертизу законопроектов, предусматривающую проверку всех проектов законов на оценку воздействия на гендерное равенство, сообщила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова.

"Вопросы гендерного равенства входят в первую пятерку проблем, которыми занимаются правительства и парламенты стран ЕС. Эта тема является сквозной в их деятельности. А в Украине на законодательном уровне проблемой занимается лишь профильный парламентский подкомитет. Другие комитеты не учитывают гендерную составляющую при разработке, оценке и обсуждении законопроектов", - рассказала И.Суслова во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба БПП в пятницу.

По ее словам, игнорируя гендерный подход, Верховная Рада "оставляет Украину на обочине мировых процессов, ведь достижение подлинного равенства мужчин и женщин сегодня является одним из мощных драйверов развития многих стран".

И.Суслова напомнила, что закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" предусматривает такую экспертизу, но она касается только тех проектов, которые разрабатываются Кабмином, а депутатские законопроекты никто не анализирует на предмет соблюдения принципов гендерной недискриминации. Поэтому уже разработан и вскоре будет зарегистрирован в парламенте проект закона, предусматривающий гендерно-правовую экспертизу законодательный актов в Верховной Раде.

"Разработанный законопроект о гендерно-правовой экспертизе предусматривает внесение изменений в законы "Об обеспечении равных пал и возможностей женщин и мужчин" и в порядок Верховной Рады. В частности, предполагается, что гендерно-правовую экспертизу по специальной методике будет осуществлять структурное подразделение аппарата парламента. Каждый зарегистрированный и включенный в повестку дня законопроект к первому чтению должен пройти такую экспертизу", - пояснила И.Суслова.

Она выразила уверенность, что инициатива найдет поддержку между народных депутатов.

"Граждане и международное общество требуют от украинского парламента качественных изменений законодательного процесса. И гендерно-правовая экспертиза станет предпосылкой положительных преобразований", - резюмировала она.