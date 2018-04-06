Сотрудники полиции зафиксировали факт нападения неизвестного на ребенка на улице Городецкого в Киеве. Будет осуществлена ​​соответствующая проверка. Об этом сообщили в Печерском отделении полиции ГУ НП Киева.

"Факт такой есть. Неизвестный сбил с ног ребенка, предварительно, двухлетнего", - сказали в Печерском отделении столичной полиции, но не уточнили относительно того, нанесены ли ребенку телесные повреждения.

По словам собеседника агентства, информация будет передана ювенальной превенции, которая занимается преступлениями, совершенными в отношении детей.

Как сообщал в центре Киева, на улице Городецкого, мужчина напал на ребенка. От медиков удалось узнать, что ребенок в результате нападения не пострадала.

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