В СМИ попала информация о новом увлечении Брэда Питта. Как рассказал источник, актер проводит время с израильско-американским архитектором, профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман.

Питт восхищается профессиональной деятельностью Оксман, пишет Harper’s Bazaar, информирует svodka.net.

Ему очень интересно проводить с ней время, рассказал источник.

В Википедии говорится, что Оксман разведена.

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«Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, но Питт восхищается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время», — говорит источник.

Сообщается, что дружеские отношения Питта и Оксман вполне могут перерасти в романтические.

Актер не скрывает, что ему нравятся умные женщины с сильным характером: «Брэд очень увлечен своей новой подругой. Вполне вероятно, что их общение перерастет в нечто большее, ведь ему всегда нравились умные женщины, с которыми есть, о чем поговорить», — добавляет источник.

Суперзвезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт впервые сыграют в одном фильме.

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