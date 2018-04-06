После женитьбы на "дочери президента РФ Владимира Путина Катерине Тихоновой" благосостояние бизнесмена Кирилла Шамалова значительно возросло, отметили в министерстве финансов США. В минфине США заявили, что Тихонова является дочерью Путина Фото: EPA В минфине США заявили, что санкции против Шамалова введены "за деятельность в сфере энергетики в российской экономике"."Шамалов женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года, и его благосостояние значительно возросло после этого брака: за 18 месяцев он купил крупный пакет акций "Сибура" – российского нефтехимического холдинга, который занимается разведкой нефти и газа, добычей и переработкой", – говорится в сообщении.Позже, как отметили в американском минфине, Шамалов смог взять более чем $1 млрд кредита у "Газпромбанка"."В том же году давний знакомый Путина Геннадий Тимченко, который сам попал под санкции, продал Шамалову еще 17% "Сибура". Вскоре после этого Кирилл Шамалов вступил в ряды миллиардеров из числа окружающей Путина элиты", – заявили в ведомстве.Впервые о том, что Тихонова может быть дочерью Путина, СМИ сообщили в январе 2015 года. Российский журналист Олег Кашин отметил, что Екатериной Тихоновной зовут бывшую тещу президента РФ, девушка могла назваться в честь бабушки. В октябре российское информационное агентство "Интерфакс" опубликовало первое интервью с Тихоновой. В нем о родственных связях с президентом РФ сказано не было. При этом сотрудник агентства Юрий Погорелый подтвердил в Facebook, что Тихонова – действительно дочь Путина, но говорить с журналистами согласилась только об университете и отказалась фотографироваться.По информации Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова состоялась в 2013 году на зимнем курорте под Санкт-Петербургом. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером.В январе 2018 года агентство Bloomberg написало, что Тихонова разошлась с Шамаловым. По данным издания, с разрывом отношений связана продажа принадлежавших Шамалову акций компании "Сибур". Сделка состоялась в апреле 2017 года, владельцем более чем 20-процентной доли Шамалова стал председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон. Источники Bloomberg заявили, что Шамалов получил "нулевую" прибыль от сделки, так как акциями он владел как член "семьи Путина"."Ведомости" писали, что меньше чем за три года предполагаемый зять Путина мог заработать на акциях "Сибура" около $100 млн.США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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