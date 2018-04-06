|Новые санкции США коснутся до 10 российских олигархов
|06.04.2018 18:33
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Новые санкции , под которые попадут российские олигархи, близкие к президенту Владимиру Путину, будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России.
Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентских выборах 2016 года, передает со ссылкой на .
Санкции будут введены сегодня, 6 апреля.
В середине февраля американские власти предъявили официальные обвинения в 13 граждан России и 3-х российских компаний по делу о "вмешательстве в политическую систему ".