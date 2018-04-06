Новые санкции , под которые попадут российские олигархи, близкие к президенту Владимиру Путину, будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России.

Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентских выборах 2016 года, передает со ссылкой на .

Санкции будут введены сегодня, 6 апреля.

в конце января опубликовало "кремлевский доклад", включив в него список из 210 человек, в том числе высших российских чиновников, крупных бизнесменов, глав госкомпаний. Публикация "кремлевского доклада" - это реализация принятого в в начале августа 2017 закона "О противодействии противникам с помощью санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

В середине февраля американские власти предъявили официальные обвинения в 13 граждан России и 3-х российских компаний по делу о "вмешательстве в политическую систему ".

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