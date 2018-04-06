|В Украине у водителей-нарушителей будут отбирать навсегда первые права
|06.04.2018 18:33
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В ноябре 2017 года было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два годаПравительство приняло не возвращать первое водительское удостоверение в случае, если тот совершил преступление и был лишен права управлять транспортным средством.
Фото: из открытых источников
Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на "Правительственном портале" в пятницу, 6 апреля.
Документом предусмотрено, что "возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управления транспортными средствами, не осуществляется".
В ноябре 2017 года было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два года. Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не были совершены три и более административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.
Напомним, что Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств".
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