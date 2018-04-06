В ноябре 2017 года было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два года

Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на "Правительственном портале" в пятницу, 6 апреля.

Документом предусмотрено, что "возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управления транспортными средствами, не осуществляется" .

В ноябре 2017 года было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два года. Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не были совершены три и более административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.