Транзит газа из РФ в Европу через Украину стал сдерживающим фактором от широкомасштабной войны - Парубий

Наличие транзитных мощностей в Украине сдерживает Россию от широкомасштабной военной агрессии, отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, выразив надежду, что европейские партнёры проявят солидарность в этом вопросе с Киевом и не допустят реализации проекта Газпрома "Северный поток-2".

"Многие украинские и западные аналитики убеждены, что наличие в Украине газопровода было одним из сдерживающих факторов, которые не допустили принятия решения о полномасштабной агрессии и атаке на Украину", - сказал он в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

"Аналитики считают, что если удастся реализовать концепцию "Северного потока-2", когда удастся реализовать альтернативные потоки поставок энергоресурсов не через Украину, а через "Северный поток-2", это станет для военного руководства России и для (президента РФ Владимира – ИФ) Путина вспомогательным фактором для возможных агрессивных действий и возможных полномасштабных атак на Украину", - добавил спикер.

Между тем он подчеркнул, что Киев хотел бы видеть солидарность и партнёрство европейских стран в вопросе недопущения строительства "Северного потока 2", напомнив, что украинские военнослужащие на востоке страны защищают не только Украину, но весь образованный мир.

"Мы хотели бы, чтобы присоединяясь к вопросу санкций, европейские партнёры заняли единогласную и консолидированную позицию о недопущении строительства "Северного потока-2", - сказал он.

Спикер украинского парламента признает, что в Европе есть сторонники газопровода в обход Украины, и отмечает, что в свое время РФ направила значительные средства на то, чтобы коррумпировать определенных европейских чиновников.

Как сообщалось, 5 апреля Верховная Рада Украины призвала иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

Украинский парламент призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской Комиссий относительно недопущения строительства газопровода, согласно ст.247 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ст.6 Договора об основании Энергетического сообщества.

Народные депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

Верховная Рада призывает предпринимать регуляторные, инфраструктурные и другие меры для надежного и устойчивого противодействия монопольному влиянию российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока.

Народные депутаты отмечают, что намерение "Газпрома" реализовать проект "Северный поток-2" станет утверждением абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия исполнения проекта выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы.