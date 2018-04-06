|Волочкова публично разделась на пляже в Таиланде
|06.04.2018 18:37
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Российская танцовщица, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова, которая в нынешнее время проводит каникулы на острове Пхукет в Таиланде, сделала несколько откровенных фотографий в купальнике, которые обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Немного вам тепла и моря из роскошного места на о. Пхукет", - подписала танцовщица обнаженные фотографии.
На фотоснимках женщина позирует лежа на песке, принимая ванну с лепестками цветов. Фото уже успели понравиться тысячам людей, которые поставили соответствующие отметки. Однако комментировать снимки пользователям Анастасия запретила, изменив настройки в своем Instagram.
Как сообщал svodka.net, во всемирной сети были опубликованы фотографии обнаженной американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун. Такие снимки звезды фильма "Блондинка в законе" обнародовали хакеры, которые взломали ее личный архив.
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