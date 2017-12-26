Синоптики на Закарпатье фиксируют снижение уровня лавинной опасности - с III (значительного) до II (умеренного) уровня, сообщает со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

“26-27 мая в высокогорье Закарпатской области сохраняется умеренная (II уровень) снеголавинная опасность”, — говорится в сообщении гидрометеоцентра.

Однако еще вчера, 25 декабря, специалисты констатировали, что на высокогорье Закарпатья содержалась значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).

Как сообщал на реках во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидается подъем уровней воды.

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