Если у вас есть роутер Wi-Fi, то вам это знакомо. Когда вырубается интернет, надо отключить питание, мучительно вытерпеть целую минуту и снова подключить. Почему-то это срабатывает.

Почему же нужно перезагружать Wi-Fi? Роутер напоминает компьютер в миниатюре: у него тоже есть память, процессор и операционная система. А это означает, что время от времени ему тоже не помешает перезапуск, информирует svodka.net.

Большинство провайдеров выделяют для каждого из ваших личных мобильных устройств временный IP-адрес (числовой код, подобный почтовому адресу), чтобы они могли получать и отправлять данные. Статические адреса стоят намного дороже и обычно используются организациями.

Поэтому IP-адрес вашего смартфона или нетбука в любой момент может поменяться. А если роутер упустил эту перемену, ему не удастся установить сетевое соединение. Тогда-то и приходит на помощь перезапуск.

Но учитывая, что пользователи подключают к сети всё больше устройств — смартфоны, смарт-ТВ, приборы системы безопасности с подключением через вай-фай, — наши устаревшие роутеры и так пашут на пределе своих возможностей.

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Вот что говорит по этому поводу Джон Ким, ответственный за выпуск продукции в фирме «Control4», которая занимается разработкой технологий автоматизации «умных домов»:

«Чем больше устройств мы подключаем к сети, тем меньше готовы терпеть хреновую связь. На сегодняшний день люди подключают по 10, 15, 30 разных устройств к интернету, а это означает повышенные требования к сетевой нагрузке».

При перегрузке сети роутеру может не хватить памяти, либо он просто будет всё больше замедляться, пока вся система не подвиснет.

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При объёме встроенной памяти меньше 1 Гб, среднестатистический беспроводной роутер просто не выдерживает такого потока сетевых запросов. А быстрый перезапуск освобождает память от накопившегося мусора.

Кроме того, в ходе перезагрузки роутер обычно находит канал с наименьшим траффиком, что тоже способствует быстродействию устройства.

Если это не решило ваших проблем с вай-фай, вероятно, пора покупать новый роутер. Последние модели поддерживают стандарт 802.11ac с пропускной способностью 20 и более устройств.

Для сравнения: стандарт 802.11g, введённый в 2003 году, рассчитан на 2–3 устройства. А скорость передачи данных у старых роутеров часто не превышает 100 Мбит/с — тогда как в наше время многие интернет-провайдеры предлагают скорость до 900 Мбит/с.

Но если вашему роутеру пока довольно перезагрузки, чтобы вернуться в нормальное состояние, можно автоматизировать эту задачу, купив адаптер питания с таймером. Просто включаете его в сеть и выставляете время, в которое он будет каждый день перезапускать роутер, — скажем, 3.00, когда все спят.

Вам подойдёт обыкновенный переходник для лампочек и гирлянд, который обойдётся не дороже 15 долларов.

Но если вы готовы раскошелиться, то можно купить адаптер, позволяющий задать разное время включения, — например, 3.00 по рабочим дням и 7.00 по выходным (вдруг вы засидитесь за интернетом ночью).

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