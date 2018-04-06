Рассмотрение двух законопроектов о снятии депутатской
неприкосновенности в Конституционном суде Украины назначено на 11 и
12 апреля. 11 и 12 апреля Конституционный суд приступит к
законопроектам о депутатской неприкосновенности Фото: ccu.gov.ua На
11.00 11 апреля назначено рассмотрение законопроект №6773 в форме
письменного производства.12 апреля с 10.00 Конституционный суд
будет обсуждать форму рассмотрения дела президентского
законопроекта №7203.В 2015 году КСУ признал отмену депутатской
неприкосновенности соответствующей Конституции,однако в 2017 году
депутаты сняли этот документ с рассмотрения.17 октября 2017 года у
здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных
движений начали всеукраинскую акцию в поддержку
масштабной политической реформы. Требования протестующих –
отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный
суд и внести изменения в избирательное законодательство. Акция
продолжается до сих пор, активисты установили палаточный
городок.За несколько часов до начала акции президент Украины Петр
Порошенко зарегистрировал законопроект об отмене
депутатской неприкосновенности с 2020 года. Он предлагает отменить
норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к
уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия
парламента.На сайте Рады зарегистрирован также законопроект об
отмене неприкосновенности под номером №6773. Его инициировали около
150 нардепов. Законопроект предусматривает исключение первой и
третьей частей из ст. 80 Конституции Украины, которые гарантируют
неприкосновенность нардепов.Председатель Конституционного суда
Станислав Шевчук 2 марта заявил, что КСУ может приступить к
рассмотрению вопроса отмены депутатской неприкосновенности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира