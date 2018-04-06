Рассмотрение двух законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционном суде Украины назначено на 11 и 12 апреля. 11 и 12 апреля Конституционный суд приступит к законопроектам о депутатской неприкосновенности Фото: ccu.gov.ua На 11.00 11 апреля назначено рассмотрение законопроект №6773 в форме письменного производства.12 апреля с 10.00 Конституционный суд будет обсуждать форму рассмотрения дела президентского законопроекта №7203.В 2015 году КСУ признал отмену депутатской неприкосновенности соответствующей Конституции,однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.17 октября 2017 года у здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Требования протестующих – отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Акция продолжается до сих пор, активисты установили палаточный городок.За несколько часов до начала акции президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Он предлагает отменить норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента.На сайте Рады зарегистрирован также законопроект об отмене неприкосновенности под номером №6773. Его инициировали около 150 нардепов. Законопроект предусматривает исключение первой и третьей частей из ст. 80 Конституции Украины, которые гарантируют неприкосновенность нардепов.Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук 2 марта заявил, что КСУ может приступить к рассмотрению вопроса отмены депутатской неприкосновенности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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