Билет на первый рейс можно приобрести с 3 сентября

Согласно информации авиакомпании, перелеты из Борисполя начнутся почти на два месяца раньше, чем было заявлено ранее, пишет ЦТС .

"Это будет первый путь Ryanair в/из Украины, причем операции начнутся на 2 месяца раньше, чем изначально планировалось", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Первый рейс Киев-Берлин анонсирован со 2 сентября, но в системе бронирования Ryanair значится, что билет можно приобрести только с 3 сентября.

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону на рейс Киев-Берлин 3 сентября составляет 27,53 евро.

Каждый понедельник вылеты из Берлина в Киев запланированы на 11:05 с прибытием в Киев в 14:20; по средам - ​​в 11:45, приход в 15:00; по пятницам - на 12.00, приход в 15:15; по воскресеньям - на 9:25, приход в 12:40.

Из Киева расписание перелетов следующее: по понедельникам - в 14:55, приход в 16:10; по средам - ​​в 15:35, приход в 16:50; по пятницам - в 15:50, приход в 17:05; по воскресеньям - в 13:15, приход в 14:30.

Таким образом, Берлин станет первым из 11-ти направлений Ryanair из Киева.