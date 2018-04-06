В результате обстрелов в Донбассе с мая 2017 года погибли 32 мирных жителя. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает

"Задокументировано гибель 32 и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждения и разрушения 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств. Досудебным расследованием установлена ​​причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек", - отметили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что одним из подозреваемых в совершении военных преступлений является генерал российской армии.

Напомним, с начала суток 6 апреля боевики совершили 16 обстрелов позиций сил АТО, в результате чего получили ранения двое украинских военных.

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