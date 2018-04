Как роботы приходят в нашу жизнь: основные тенденции Робототехника и остальной мир до сих пор развивались параллельно, толпа не знала о том, что высокие технологии могут решать и бытовые задачи. Они уже пылесосят ваш дом, заказывают пиццу и помогают выбрать размер подгузников для ребенка с учетом его возраста. СМИ написали тысячи заметок о Boston Dynamics, гиноиде Софии, эффекте «Зловещей долины», а известные медиа шутя пророчили будущее, где роботы заполонят мир (и отберут у нас работу). У роботов будет свой интернет, они научатся следить за здоровьем людей и заслужат ваше доверие. «Хайтек» разобрался, как еще изменится робототехника в ближайшее время, информирует svodka.net. Роботы становятся всё популярнее, а еще умнее, сильнее, быстрее и гибче. Вот тренды, которые определят развитие этого рынка в ближайшее десятилетие. Бизнес будет диктовать условия Читайте: Человекоподобный робот София «отшила» ухаживания Уилла Смита (ВИДЕО) ИИ с помощью больших данных анализирует окружающее пространство, поведение — свое и человека — и решает всевозможные задачи. Как в бизнес пришла Big Data и AI, так идет и робототехника: от сборки роботов до их внедрения в производство. К тому же ИИ стал неразрывно связан и с робототехникой: роботы «мыслят», обрабатывают данные и принимают решения. Последние несколько десятилетий тон в индустрии робототехники задавала автомобильная промышленность, но Боб Дойл, директор по коммуникациям в Association for Advancing Automation считает, что теперь ситуация изменилась: период окупаемости инвестиций сокращается, что делает роботов более доступным и привлекательным вложением для других отраслей. Еще одно важное (и уже абсолютно реальное) направление для бизнеса — создание контента с помощью ИИ. USA Today, CBS и Hearst уже используют эту технологию. Например, Wibbitz предлагает платформу, которая позволяет издателям превращать тексты в видео и создавать привлекательные визуальные истории для сайтов и соцсетей за считанные минуты — всё благодаря ИИ. Читайте: Новости технологий: Ученые создали глубоководную рыбу-робота (ВИДЕО) Робототехника в цифрах К 2021 году мировой рынок робототехники достигнет объема в $230,2 млрд, прогнозирует International Data Corporation (IDC). Наибольший спрос ожидается в сферах образования (совокупный среднегодовой темп роста — 71,9%), розничной торговли (51,3%), строительства (38,3%), оптовой торговли (37,2%) и страхования (36,3%). Эксперты Boston Consulting Group считают, что объем мирового рынка робототехники к 2025 году может составить $87 млрд (против $15,1 млрд в 2010). Associated Press использует инструмент Wordsmith от Automated Insights для генерации новостей. В 2018 году крупные медиакомпании всё больше будут применять подобные технологические решения, уверены аналитики IABM. Роботы-помощники станут умнее Роботы уже приходят в жилые дома и решают все более сложные бытовые задачи: обеспечение безопасности, уход за пожилыми и детьми, минимизация усилий на ежедневную рутину. Пока вы не сможете поручить им все свои дела — от походов по магазинам до приготовления пищи, — но ситуация, в которой робот помогает поднимать тяжести или позволяет ходить человеку с нарушенными двигательными функциями, — реальна. Билл Гейтс писал, что домашние роботы пройдут тот же путь, что и персональные компьютеры, — от крайне дорогих и сложных установок, доступных лишь немногим, до ежедневных помощников, которые станут неотъемлемой частью комфортной жизни. В начале 2018 года Нonda презентовала концепцию роботов-помощников и представила первые прототипы — и они удивительны. Это программируемые роботы, оснащенные датчиками и камерами с максимально широким углом обзора, которые запоминают расположение предметов внутри дома и двора и могут выполнять повторяющиеся задачи. Еще один образец домашнего робота-помощника — это робот Aeolus, который поможет убрать в квартире, принести и подать необходимые вещи (например холодные напитки). Такие роботы — идеальные помощники для детей, пожилых людей или инвалидов. В ближайшие годы появится всё больше подобных прототипов с улучшенной функциональностью и сниженной себестоимостью. Робота Aeolus, как ожидается, можно будет купить уже в этом году. Пока же на рынок поставляются только автономные роботы-уборщики других компаний. К примеру, они работали на Олимпиаде в Пхёнчхане вместе с роботами-переводчиками и роботами-консультантами, официантами и гидами. Роботы придут в логистику и медицину Роботы (особенно так называемые коботы) станут интуитивно понятными и адаптированными для широкого спектра задач и откроют новые возможности для производственного сектора. Самым перспективным направлением по-прежнему останется логистика — потому что это самый простой способ окупить вложения в роботизацию операционных процессов. IDC прогнозирует, что на продажи промышленных роботов к 2020 году будет приходиться 70% всех продаж рынка роботизированной техники. И, судя по всему, большинство таких машин будут задействованы именно для логистических задач. Возможно, уже в этом году мы увидим автономные управляемые системы в разных областях: AGV (Autonomous Guided Vehicle) на своих производственных площадках будут использоваться не только на складах, но также в супермаркетах и для доставки по городу, а с развитием беспилотников — и для междугородних перевозок. Понятное дело, что в 2018 дороги еще не заполнятся автопилотируемыми Теслами, — скорее только, первыми придут гибридные решения вроде уже существующих AGV. Они станут мостиком между старыми устройствами и машинами нового поколения. Много говорят о применении роботов и роботизированных ассистентов в медицине. CEO Kaiser Permanente, Бернард Тайсон считает, что в скором будущем ни один врач не будет практиковать без помощи искусственного интеллекта. Операции с помощью роботов уже проводятся, и их количество будет постоянно расти. Использование роботов позволяет минимизировать риск врачебной ошибки, уменьшить повреждение тканей и улучшить прогноз для пациента даже с самым сложным диагнозом. У роботов будет свой интернет К 2020 году 60% роботов будут зависеть от облачного программного обеспечения, прогнозирует IDC. Для выполнения даже самых простых задач роботы требуют значительного количества вычислительной мощности, не говоря уже об огромном количестве данных, необходимых для обучения и функционирования робототехники. Облачные технологии позволят роботам стать легче, дешевле, умнее — а значит, привлекательнее для бизнеса и потребителей. Робот, подключенный к облаку, сможет получать и обрабатывать большие объемы разнообразной информации и делать это гораздо быстрее — ведь не понадобится предварительная загрузка данных непосредственно в робота. Первыми этой проблемой занялась компания RoboEarth. Роботов сдадут в аренду (RaaS) Робототехника как услуга, или роботы в аренду (RaaS), — новая бизнес-модель, которая со временем перерастет в многомиллиардную индустрию. Мы привыкли к модели SaaS (software as a service) и используем её как в бизнесе, так и для частных потребностей, следовательно появление RaaS логично и оправданно. Предлагая роботизированные решения для аренды, поставщики RaaS позволят компаниям избежать крупных капиталовложений в робототехнику, при этом получить те же преимущества, что и компании, самостоятельно внедрившие роботов в бизнес: повышение производительности, снижение затрат, — а их сотрудники смогут сосредоточиться на более важных, нерутинных задачах. К 2019 году 30% коммерческих роботизированных приложений будут представлены как раз в виде бизнес-модели «Робот как услуга», уверены аналитики IDC. Роботы становятся все более значимой частью нашей жизни: они уже помогают нам сделать выбор в онлайн-магазинах, пылесосят наши дома и ассистируют врачам во время операций. Будущее уже наступило: искусственный интеллект уже берет на себя функции сотрудников многих компаний и специалистов целых сфер, принятие решений в бизнесе. Многие боятся победы роботов над человеком, но эксперты уверены, что машины никогда не смогут заменить людей — из-за отсутствия чувств. ИИ лишь улучшит качество нашей жизни.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика для уже что роботов роботы Теги: новости технологий