Национальная полиция и Национальная гвардия готовятся к операции по освобождению территории Донбасса с привлечением миротворческих сил. Аваков: У населения растет уровень доверия к правоохранителям Фото: Arsen Avakov / Twitter "Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД – полиция и гвардия – готовятся к этому варианту", – подчеркнул Аваков. По его словам, эффективность работы Национальной полиции в условиях российской агрессии особенно заметна. "В начале этого года мы имеем самый низкий уровень убийств. Статистика убийств является точной, труп невозможно спрятать... Мы видим эффективность работы полиции на улицах. Патрулирование, которое мы ввели 2,5 года назад, дает свои плоды", – уверяет Аваков. https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1691919997561351 Он добавил, что у населения растет уровень доверия к правоохранителям. Аваков сообщил, что в ходе встречи с делегацией американского совета по внешней политике – аналитического центра при Конгрессе США – представители американской стороны отметили динамику процесса реформирования сектора гражданской безопасности Украины."Для того, чтобы продвигать реформы, нужно избавиться от коррупционных проявлений. Мы видим много усилий с вашей стороны по этому поводу. И я хочу вам сказать, что в Вашингтоне это хорошо знают", – заявил глава делегации Уильям Шнайдер – младший.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. 14 апреля президент Украины подписал приказ о начале антитеррористической операции. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. 16 марта Порошенко назначил 47-летнего генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ОС. В Службе безопасности Украины заявляли, что АТО на Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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