|Аваков: Освобождение Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией, а не военной
|06.04.2018 18:47
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https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1691919997561351
Он добавил, что у населения растет уровень доверия к правоохранителям. Аваков сообщил, что в ходе встречи с делегацией американского совета по внешней политике – аналитического центра при Конгрессе США – представители американской стороны отметили динамику процесса реформирования сектора гражданской безопасности Украины."Для того, чтобы продвигать реформы, нужно избавиться от коррупционных проявлений. Мы видим много усилий с вашей стороны по этому поводу. И я хочу вам сказать, что в Вашингтоне это хорошо знают", – заявил глава делегации Уильям Шнайдер – младший.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. 14 апреля президент Украины подписал приказ о начале антитеррористической операции. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.20 января Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. 16 марта Порошенко назначил 47-летнего генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим ОС. В Службе безопасности Украины заявляли, что АТО на Донбассе будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.
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