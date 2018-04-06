

Штаб-квартира Sinclair Broadcast Group в Хант Вэлли, штат Мэриленд

© AP Photo/ Steve Ruark

Либеральные идеологические противники президента США Дональда Трампа сумели наглядно показать, как один из крупнейших в стране медиахолдингов мобилизует в его поддержку свои эфирные ресурсы. Охваченных этой мобилизацией телеведущих объявили "солдатами в войне Трампа против прессы".

В своем обличительном раже критики не замечают, что по сути вскрывают тайные пружины всей американской пропаганды, интересные и поучительные с точки зрения не только одного конкретного эпизода, но и функционирования системы в целом. В том числе и применительно к оголтелой антироссийской кампании, уже более года не утихающей в США. Кстати, прежде только в либеральных СМИ, близких к оппозиционной Демократической партии.

Курьезный пример

Хотя конкретный пример, конечно, выглядит курьезно и отчасти беспрецедентно. Оказывается, хозяева холдинга Sinclair Broadcast Group (SBG), крупнейшего в стране владельца локальных телестанций, потребовали недавно от ведущих на этих станциях, чтобы те зачитали в эфире определенный текст. Формально он считался направленным на продвижение собственного бренда и провозглашение журналистской объективности. Корпоративная надиктовка была расписана для пары ведущих буквально дословно и "по ролям".

Задание было выполнено. В результате по всей стране — от Калифорнии до Нью-Йорка, от Техаса до Мичигана и от Флориды до штата Вашингтон — миллионы телезрителей услышали одинаковые предостережения о том, что "в социальных сетях стало совершенно обычным делом распространение предвзятых и лживых новостей"; что "некоторые СМИ" ретранслируют эти же "фейковые известия", причем "без предварительной проверки фактов"; что все это "крайне опасно для нашей демократии".

Сетевой ресурс Deadspin сделал нарезку этих теледуэтов и смонтировал ролик, в котором те же лозунги то эхом повторяют друг друга, то звучат в унисон, а то и скандируются целым хором. В прошлые выходные ролик был выложен в Сеть и взорвал американский сегмент интернета. Впечатление он действительно производит яркое.

Заочный спор

Восприняли его однозначно — как подтверждение того, что SBG под видом саморекламы организовал кампанию "пропаганды в пользу Трампа". В публикации The New York Times такая оценка звучит из уст конгрессмена-демократа Дэвида Прайса, в репортаже NPR (Общественное радио США) ее дает профессор Американского университета и бывшая медиакритик на канале Fox News Джейн Холл. Но, собственно, и все остальные так или иначе упоминают о консервативном, прореспубликанском крене в позициях владельцев SBG. Хотя сам холдинг, естественно, настаивает на своей профессиональной непредвзятости и "приверженности работе на основе фактов".

В заочный спор вмешался и сам Трамп, чем скорее только оказал SBG медвежью услугу. "Забавно наблюдать, — написал он в Twitter, — как Fake News Networks (выдуманное название: "Сети фейковых новостей" — прим. ТАСС), одни из самых нечестных групп людей из всех, с кем мне доводилось иметь дело, критикуют Sinclair Broadcasting за необъективность. Sinclair куда лучше CNN, не говоря уже о еще более лживой NBC, которая вообще посмешище". NBC и CNN входят в число ведущих американских телекомпаний; последняя как раз и раскопала раньше других историю с SBG.

Внушительная аудитория

При раскручивании этой истории выяснилось, что сама по себе рассылка в редакции "обязательных к распространению" материалов практиковалась в холдинге давно. Просто прежде сюжеты направлялись из штаб-квартиры в готовом виде, а на этот раз от ведущих на местах потребовали, чтобы те их озвучили сами и адресовали непосредственно своим землякам.

Между прочим, SBG уже владеет 193 станциями и претендует еще на 42, ведя переговоры об их покупке не только с их владельцами, но и с антимонопольным ведомством в администрации Трампа. Нынешний общий размер аудитории холдинга оценивается в 38% всех домовладений в США, а если покупка будет совершена, то этот показатель, как утверждается, перевалит и за половину.

Рыночные ограничители свободы

Критики делают оговорку, что виноваты именно хозяева холдинга, а не журналисты. Тех, дескать, заставили участвовать в постыдном шоу. В подтверждение приводятся соответствующие анонимные признания: дескать, да, у нас на таком-то канале многим было неловко.

Соответственно, кое-кто из сторонних наблюдателей задался вопросом о том, почему бы ведущим, не желающим поступаться принципами, было не уволиться? Оказалось однако, что инакомыслие легко пресекается самыми что ни на есть рыночными методами. Служба новостей Bloomberg раздобыла трудовые соглашения двух сотрудников SBG и сообщила, что при увольнении по собственному желанию те обязаны возвращать работодателю до 40% годового оклада, а затем соблюдать еще целый ряд ограничений, включая временный запрет на переход к конкурентам.

Увязка с Россией

Либеральные оппоненты нынешней вашингтонской администрации подчеркивают, что SBG навязывал своим станциям — а соответственно, и миллионам жителей страны — в частности, комментарии Бориса Эпштейна, американца российского происхождения, уроженца Москвы, работавшего в свое время в штабе предвыборной кампании Трампа, а затем и в Белом доме. Оттуда он перебрался как раз в холдинг в качестве его главного политического аналитика.

Кроме того, газета Seattle Post-Intelligencer раскопала, что продюсером одного из "обязательных к показу" сюжетов, выпущенных на прошлой неделе на местной телестанции KOMO, была некая Кристин Фразао. По словам бдительных газетчиков, "до перехода в Sinclair она была репортером и ведущей в финансируемой российскими властями новостной телекомпании RT".

Как известно, этот российский многоязычный информационный телеканал стал в США притчей во языцех. Ссылками на его деятельность пестрел пресловутый доклад американской разведки, в котором Россия еще при администрации Барака Обамы обвинялась во вмешательстве в предвыборные политические процессы в США. Позже его заставили зарегистрироваться в качестве иноагента, а на днях вообще чуть ли не исключили из сетки вещания в Вашингтоне.

Опять двойной стандарт

Получается, что те же люди, которых возмущает "корпоративная пропаганда в пользу Трампа", не видят ничего зазорного в собственной пропаганде против него и против России с использованием любых, в том числе и притянутых за уши, доводов. А эта кампания, как много раз указывали американские консерваторы, тоже тщательно оркестрируется и щедро оплачивается соответствующими структурами демократов.

Причем антироссийские лозунги, которые в ней используются, тоже часто кажутся написанными под копирку. А в нарезку подобных видеоцитат вполне могут войти не только тележурналисты, но и многие известные политики в Вашингтоне.

Кто и как тянет журналистов за язык

Мне, конечно, могут возразить, что SBG заставлял своих ведущих ретранслировать лозунги, созвучные президентским, а критиков Трампа и России в США никто за язык не тянет. Формально это действительно так. Но верно ли это по сути, я, например, однозначно сказать не возьмусь.

Я два десятка лет работал в пресс-пуле при Белом доме. Внимательно присматривался к действиям американских коллег, прежде только в ситуациях, касающихся России. По моим ощущениям, почти ничего личного в эти действия никогда не привносилось. Даже напористо атакуя представителей администрации США своими вопросами, люди, во-первых, выполняли задания редакций, а во-вторых, вели себя так, как в их представлении подобает поступать профессиональным журналистам.

То есть они отвечали на запросы начальства и предполагаемой целевой аудитории. Если бы запросов не было, не последовало бы и реакции; самим репортерам, как мне всегда казалось, Россия была по большому счету безразлична. Другое дело, что в последнее время спрос на антироссийскую риторику в Вашингтоне стал ажиотажным, а такой ситуацией грех не воспользоваться уже и для саморекламы.

И потому, например, Мегин Келли из NBC пыталась пикироваться с президентом России Владимиром Путиным в недавнем интервью. Он ее даже упрекнул за некорректное поведение, но для нее это было совершенно естественно, это просто такой стиль. Меня он совершенно не удивляет, я к нему привык. Скорее мне странно наблюдать пассивность российских журналистов на пресс-конференциях в Москве.

А по поводу того, как без труда регулируются плоды репортерской деятельности, у меня есть и другое вашингтонское воспоминание. Не раз и не два мне доводилось слышать от европейских (чаще только немецких) коллег, как они пытались предлагать своим редакциям тексты на щекотливые и неприятные для США темы. А в ответ слышали: "Не надо. Напишите о чем-нибудь другом".

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