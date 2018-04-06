|С Вильнюса хотят перенести все тюрьмы
|06.04.2018 18:49
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По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евроДепартамент по делам тюрем планирует убрать из Вильнюса места лишения свободы.
Фото: megatechnews.com
"Готовится план вывода всех мест заключения из Вильнюса. Например, Лукишкес (тюрьма-СИЗО - Ред.), известно, где находится", - сказал министр внутренних дел Еймутис Мисюнас после встречи с главой департамента Робертасом Крикштапонисом, сообщает Delfi.
В Вильнюсе, кроме Лукишкской тюрьмы-СИЗО, которая расположена в центре города, департаменту подчиняются также Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения.
По словам Крикштапониса, план вывода всех этих учреждений из Вильнюса должен быть подготовлен в течение года. По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евро, потому что в таком случае за городом нужно будет построить новую тюрьму.
"Прежде только, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - сказал Крикштапонис BNS.
"Да мы бы улучшили условия и осужденным, потому что сегодня за плохие условия содержания мы вынуждены им много платить", - добавил он.
Напомним, что по результатам конкурса World Travel Awards, который завершился 1 октября бывшая тюрьма на ирландском острове Спайк была признана лучшей туристической достопримечательностью Европы.