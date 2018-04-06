По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евро

"Готовится план вывода всех мест заключения из Вильнюса. Например, Лукишкес (тюрьма-СИЗО - Ред.), известно, где находится", - сказал министр внутренних дел Еймутис Мисюнас после встречи с главой департамента Робертасом Крикштапонисом, сообщает Delfi .

В Вильнюсе, кроме Лукишкской тюрьмы-СИЗО, которая расположена в центре города, департаменту подчиняются также Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения.

По словам Крикштапониса, план вывода всех этих учреждений из Вильнюса должен быть подготовлен в течение года. По предварительным подсчетам, это будет стоить минимум 80 млн евро, потому что в таком случае за городом нужно будет построить новую тюрьму.

"Прежде только, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города" , - сказал Крикштапонис BNS.

"Да мы бы улучшили условия и осужденным, потому что сегодня за плохие условия содержания мы вынуждены им много платить" , - добавил он.