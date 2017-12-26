Только понаехавшие не замечают погружения Крыма в “родную гавань”, т. к. привыкли к такому, как говорят ватники, “колхозному шику”. Грусть, печаль и печаль… С Рождеством!

1. Ялта вслед за остальными городами подключилась к обсуждению новогодних праздников, устроенных оккупантами. Это хороший маркер нашей жизни — нищета и упадок: “Самый гадкий Мороз-Парад за 8 лет. Анонимно”. Ответы: “А чо там казаки делают?”, “ЭРеФия”, “И концертик фуфлыжный был”, “Деды Морозы больше на бомжей похожи были”, “Бомж-парад”, “Я не спец по парадам, но, судя по этому, кто выжил в течение года, тот и пришел. Но позорное зрелище, позорное. Да и по набке вечером ходили: ну нет настроя новогоднего. И дело не в возрасте, а дело в самой обстановке, в отсутствии антуража новогоднего. Стыдно за Ялту”, “Я считаю, что если жители города, озлобленные маленькими зарплатами и высокими ценами, до сих пор не перебили друг друга в очереди за свинячьими копытами для холодца по акции, это и есть самое настоящее новогоднее настроение”, “Уважаемые, вас в соседнюю Алушту надо. Все познается в сравнении. Вы потом будете счастливы тому, что имеете”, “Посмотрела первые секунды, и дальше не стала — ужасная музыка, как на первомайском совковом параде”, “Да, чет Ялту совсем не подготовили, такой зашквар, это жесть просто. Как-то невесело от общего состояния города”, “Даже в магазинах и кафешках как-то не отдельно. А печальный и темный Арго вчера вообще убил веру в праздник”, “Скромно, тихо, экономно! Федеральные деньги надо ценить”, “С каждым годом будет все хуже”. “У нас в Сибири, в Омске, и такого нет”, “Похороны на набке? Это впервые. Гиннесс заждался”, “Колхозный шик!” , информирует еizvestia.com.

2. В Партените поставили ёлочку, но гульня за бюджетные деньги не планируется, ибо денег нет. Ёлку в “курортном” Джанкое установили на маленьком пьедестале, огородив её металлическим забором. Тем временем ёлка в Яны-капу (Красноперекопске) вечером выглядит неплохо.

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3. Ярмарка в Симферополе от оккупантов подойдёт для тех, кому не хватило билетов в цирк или на шоу уродцев. То ли плакать, то ли смеяться.

4. Оккупанты продолжают судилище над алуштинским пропагандоном Назимовым и депутатом-предателем Степанченко (пиНжак), которые радостно приветствовали оккупацию Крыма. Но теперь оккупанты решили устроить сладкую жизнь и свидетельнице со стороны защиты, которую обвинили в даче ложных показаний. Свидетельница в свою очередь говорит: “На них сфабриковано уголовное дело. При Украине мы свободно выражались, митинги никогда не запрещались. А вот при россии, к сожалению, столкнулись”.

5. “Санкции нам только на пользу”. С понедельника от банковской системы электронных платежей отключен очередной недобанк “Северный кредит”, находящийся под санкциями и имеющий отделения в Симферополе, Евпатории и Севастополе. Позже пропагандоны сообщили, что руководство банка сбежало из россии. Напомню, что несколько дней назад ватники уже жаловались на закрытие отделений сего чудо-банка на полуострове.

6. Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей на “выборы” путина в Крыму. Но к нам традиционно приедут представители всяких нациков из ЕС, которых спонсирует Кремль. Они потом расскажут всем о “демократии”, как это было после оккупендума в 2014 году.

7. Оккупанты отправляют в севастопольскую ссылку чинушку из Воронежа — Марину Ракову. Ватники комментируют: “Почему не из Удмуртии???”, “Сейчас аборигены вой поднимут — «понаехали»… Им же приятно жить в севастопольском Севастополе укросоветских реалий — убогом и поношенном”, “А понаехам в Крыму все нравится. Они не могут понять, чем местные аборигены недовольны — их-то после своих Рязаней-засраней, косопузых и прочих зажопинсков все устраивает.

8. Оккупанты продолжают под видом “реставрации” уничтожать Ханский дворец в Бахчисарае. ВАРВАРЫ!

9. На переправе на въезде в Крым не наблюдается никакого ажиотажа. То ли дело до оккупации, когда тысячи туристов с материковой Украины массово ехали в Крым на новогодние праздники. Да и россиян тогда тоже были много.

10. Полицаи в Ялте забаррикадировались от населения: “НОВЫЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПОЛИЦИЕЙ удивил, поскольку люди теперь вынуждены под дождем ждать 2-3 часа допуска в этот, как в полиции выразились, «режимный объект». Теперь второе отделение полиции Ялты, тщательно закрываясь, охраняет само себя… Кстати, возмущает и грубое отношение к гражданам”.

11. Оккупанты в Севастополе засекретили информацию о ДТП. Пропагандоны скулят, что “ни в одном другом регионе россии такого нет”. Конечно, нет, там ведь не сравнивают с тем, что было до оккупации. А смертность на дорогах у нас выросла в разы из-за понаехавших.

12. В Симферополе оккупанты сегодня провели шабаш, посвященный 38-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Присутствовали чинуши, кизяки, впопулченцы и представители секты ФСБ РПЦ.

13. В селе Яблочное Белогорского района оккупанты торжественно открыли “памятник живой природы”. “Памятником” является дуб, который простоял “не открытым” несколько сотен лет. Дерево назвали “Дуб Суворова”. На открытии присутствовали чинуши и подросток в военной форме.

14. Некоторые ватники, наверное, считают, что, купив сим-карту не с крымским кодом, у них станет лучше связь: “Где в Красноперекопске можно купить симку не с крымским кодом 978? И цена! Анонимно”, “Как выезжаешь с Калинина — на трассу налево, проезжаешь километров 450-500. Увидишь табличку Краснодар — вот там точно есть, а здесь хз вообще”.

15. Ватная родственница не нашла ничего лучше, кроме как подарить на Новый год моему ребенку игрушечный автозак…

16. Севастополь. Сегодня услышал фразу: ‘На выборах путина буду голосовать за Собчак”. Фрейд, чистый Фрейд.

P.S. Всё происходящее в Крыму — это обкокошенный треш и угар в стиле милитари. Поэтому даже избалованные Украиной предатели всё громче выражают свое бесконечное негодование. И только понаехавшие не замечают погружения Крыма в “родную гавань”, т.к. привыкли к такому, как говорят ватники, “колхозному шику”. Грусть, печаль и печаль… С Рождеством!

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