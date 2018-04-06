Ученые из Технического Университета в Копенгагена предложили отказаться от установки специального оборудования для сигнализации и камеры видеонаблюдения.

Вместо этого узнать о нахождении человека в помещении можно при помощи радиоволн для Wi-Fi.

Зафиксировать движущийся объект инженеры предлагают через изменение радиосигнала между двумя коммуникационными точками. В случае, если устройство обнаружит проникновение в помещение, будет подан автоматический сигнал в охранную службу, информирует svodka.net.

При этом многие детали работы таких сигнализаций пока остается неизвестным, в частности, радиоволны не смогут зафиксировать лицо человека для дальнейшего поиска преступника.

В прошлом году сотрудники китайской охранной фирмы Qihoo 360 создали средство для угона автомобилей, стоимость которого составляет только $22 — намного дешевле, чем аналогичные устройства.

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Технология позволяет перехватить сигнал иммобилайзера или брелка сигнализации, подменить его и открыть двери автомобиля. Радиус действия прибора составляет более 300 метров.

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