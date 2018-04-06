Врачи "скорой" помощи К Савченко приезжали врачи со "скорой" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "У Надежды была "скорая". Взяли анализы", – написала она. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=547145808998249&id=100011085030149 Сестра нардепа добавила, что с ней врачи говорить отказались. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.4 апреля пресс-служба Савченко сообщила, что сегодня депутата проверят на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко сегодня нардепа что врачи Теги: политика