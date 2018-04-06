|Пучдемон вышел на свободу из немецкой тюрьмы
|06.04.2018 18:57
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Он поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиковЭкс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 тысяч евро залога.
Фото: reuters.com
Пучдемон коротко обратился к журналистам на нескольких языках. Он поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиков, сообщает каталонское издание La Vanguardia.
"Я прошу немедленного освобождения всех товарищей, которых продолжают удерживать в испанских тюрьмах", - отметил прежний глава Каталонии, добавив, что для Европы сегодня является стыдом иметь политических заключенных.
Пучдемон также заявил, что сейчас "настало время диалога" с Мадридом.
"Пришло время для политики, нет никакого оправдания для испанских властей, чтобы не начать разговор с Каталонией для поиска политического решения", - добавил он.
Напомним, что в Германии суд освободил под залог бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который находился под стражей.
Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. Относительно него был издан европейский ордер на арест, который, впрочем, в декабре отменили.
Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.
Между тем испанская прокуратура снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.