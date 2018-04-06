Он поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиков

Пучдемон коротко обратился к журналистам на нескольких языках. Он поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиков, сообщает каталонское издание La Vanguardia .

"Я прошу немедленного освобождения всех товарищей, которых продолжают удерживать в испанских тюрьмах" , - отметил прежний глава Каталонии, добавив, что для Европы сегодня является стыдом иметь политических заключенных.

Пучдемон также заявил, что сейчас "настало время диалога" с Мадридом.

"Пришло время для политики, нет никакого оправдания для испанских властей, чтобы не начать разговор с Каталонией для поиска политического решения" , - добавил он.

Напомним, что в Германии суд освободил под залог бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона , который находился под стражей.

Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. Относительно него был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.