Сотрудники Национальной полиции в пятницу, 6 апреля, вечером провели задержание мужчины в возрасте 54 года, которого заподозрили в попытке реализации гранаты на территории пригородного вокзала во Львове. Об этом пишут Українські Новини , ссылаясь на слова представителя Главного управления Национальной полиции области.

Согласно предоставленной информации, анонимно по телефону в полицию поступило сообщение о том, что мужчина пытается продать гранату. В итоге, правоохранители изъяли у подозреваемого предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом..

По его словам, он пытался продать предмет в связи с тем, что у него не было денег на покупку билета для поездки домой на праздники. Предмет был направлен на экспертизу, в нынешнее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Как сообщал svodka.net.uа, в Северодонецке Луганской области мужчина совершил суицид и подорвал себя гранатой. По полученным данным, случай произошел в четверг, 5 апреля, около 23:20 близко развлекательного заведения.

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