Принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову холдинг СКМ пытался разблокировать активы на $820 млн, замороженные в рамках разбирательства вокруг продажи компании "Укртелеком". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Владельцем замороженных активов является Ахметов Фото: ЕРА Активы Ахметова, к которым применили ограничительные меры в рамках разбирательства вокруг покупки акций компании "Укртелеком", остаются заблокированными.Отмечается, что запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря 2017 года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре. Именно в этих странах зарегистрированы компании холдинга.В СКМ пообещали продолжить обжалование решения о заморозке.27 декабря 2017 года Окружной суд Никосии (Кипр) постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн по делу о прекращении выплат за "Укртелеком". Этим же решением бизнесмену запрещено тратить больше €20 тыс. в месяц.В январе, исполняя решение кипрского суда, суд Амстердама принял решение о заморозке акций компаний предпринимателя, зарегистрированных в голландской юрисдикции. Решение касалось компаний "Метинвест" и ДТЭК.8 января СКМ подала апелляцию на заморозку активов Ахметова.Суд Лондона в январе 2018 года обязал группу СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова доплатить $760 млн за покупку компании "Укртелеком" у кипрской компании Raga Establishment Ltd, за которой может стоять хозяин группы DF Дмитрий Фирташ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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