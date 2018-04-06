Принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову холдинг СКМ
пытался разблокировать активы на $820 млн, замороженные в рамках
разбирательства вокруг продажи компании "Укртелеком". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Владельцем замороженных
активов является Ахметов Фото: ЕРА Активы Ахметова, к которым
применили ограничительные меры в рамках разбирательства вокруг
покупки акций компании "Укртелеком", остаются
заблокированными.Отмечается, что запрет продавать или переоформлять
активы действует с декабря 2017 года по решениям судов в
Нидерландах и на Кипре. Именно в этих странах зарегистрированы
компании холдинга.В СКМ пообещали продолжить обжалование решения о
заморозке.27 декабря 2017 года Окружной суд Никосии
(Кипр) постановил заморозить активы Ахметова на сумму
$820 млн по делу о прекращении выплат за "Укртелеком". Этим же
решением бизнесмену запрещено тратить больше €20 тыс. в месяц.В
январе, исполняя решение кипрского суда, суд Амстердама принял
решение о заморозке акций компаний предпринимателя,
зарегистрированных в голландской юрисдикции. Решение касалось
компаний "Метинвест" и ДТЭК.8 января СКМ подала апелляцию на
заморозку активов Ахметова.Суд Лондона в январе 2018
года обязал группу СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова
доплатить $760 млн за покупку компании "Укртелеком" у кипрской
компании Raga Establishment Ltd, за которой может стоять хозяин
группы DF Дмитрий Фирташ.
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