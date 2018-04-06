|Суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая
|06.04.2018 19:05
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Также предусмотрен залог в сумме 35 тыс. 240 гривенСуд в Херсоне избрал меру пресечения для капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, поместив его под стражу.
Фото: crym.org
Срок ареста - до 31 марта текущего года, сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной республики Крым.
В то же время суд предусмотрел Горбенко возможность выйти под залог в сумме 35 тыс. 240 гривен.
Как пишет "Радио Свобода", адвокат Горбенко Дмитрий Щербина назвал предложенный размер залога "немаленьким для человека простого, рабочего". Сам Владимир Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (примерно 27 тысяч гривен, - ред), по его словам, у него трое детей и не работает жена. Горбенко заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.
Адвокат Владимира Горбенко передал суду справку по результатам осмотра его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского. По его словам, капитану "Норда", у которого "наблюдаются скачки давления", рекомендовали "прописали таблетки и рекомендовали во избежание риска инфаркта и инсульта пройти обследование".
Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.
30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".
Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в действиях команды задержанного рыболовецкого судна "Норд" есть признаки нарушения законодательства о незаконном пересечении государственной границы Украины, это административная ответственность.