Также предусмотрен залог в сумме 35 тыс. 240 гривен

Срок ареста - до 31 марта текущего года, сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной республики Крым.

В то же время суд предусмотрел Горбенко возможность выйти под залог в сумме 35 тыс. 240 гривен.

Как пишет "Радио Свобода" , адвокат Горбенко Дмитрий Щербина назвал предложенный размер залога "немаленьким для человека простого, рабочего". Сам Владимир Горбенко рассказал суду, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей (примерно 27 тысяч гривен, - ред), по его словам, у него трое детей и не работает жена. Горбенко заявил в суде, что думает над возможностью внесения залога.

Адвокат Владимира Горбенко передал суду справку по результатам осмотра его подзащитного в Херсонской городской больнице им. Лучанского. По его словам, капитану "Норда", у которого "наблюдаются скачки давления", рекомендовали "прописали таблетки и рекомендовали во избежание риска инфаркта и инсульта пройти обследование".

Напомним, что 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России .

30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". По информации "Радио Свобода", российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что власти полуострова "ведет работу по возврату судна "Норд".

Украинские пограничники отрицают любые контакты с властями Крыма относительно судна "Норд".