Израильские силовики предотвратили в пятницу несколько попыток прорыва границы с сектором Газа под прикрытием дыма от тысяч зажженных палестинцами покрышек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«В последние часы были предприняты попытки пробиться сквозь заграждение под прикрытием дыма от горящих покрышек, в сторону разделительного забора [палестинцы] бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, – говорится в документе. – Солдаты пресекли все эти вылазки».

В армии добавили, что беспорядки продолжаются в пяти районах вдоль границы, по состоянию на вечер пятницы в них участвуют до 20 тыс. человек. «Силовики применяют средства контроля за толпой, а также открывают огонь в соответствии с действующими предписаниями», – добавили пресс-службе.

Для противодействия беспорядкам на границе «военнослужащие применяют противопожарные водяные пушки и огромные вентиляторы», отмечается в документе. Ранее в армейской пресс-службе подтвердили, что командование оставило в силе приказ от прошлой недели, позволяющий использовать максимально жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при «провокационных действиях» палестинцев и нарушении демонстрантами границы.

К настоящему моменту в результате пятничных стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа не менее трех палестинцев погибли и более 250 пострадали, передает информационный портал «Дунья аль-Ватан». Пятеро пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии.

Тысячи арабов после пятничной молитвы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю. Свои акции протеста они назвали «пятница покрышек» – к пограничной полосе молодежные активисты стащили около 10 тыс. шин и подожгли их с тем, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся по линии границы.

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