|Кремль уличили в создании новой "болевой точки" в Европе
|26.12.2017 10:46
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Россия подогревает сепаратистские настроения в Испании, чтобы создать очередную "болевую точку" в Европе.
Возможность такого сценария подтверждает профессор Университета Валенсии Карлос Флоренс-Хубериас в интервью , передает
"Совсем другое дело, когда государство использует свою сила и технологии, чтобы подорвать нормальное функционирование институций другой страны. Речь идет о фальсификации выборов, неправдивой информации о деятельности правительства, шпионаже за правительством, с которым находится в хороших дипломатических отношениях. Препятствование нормальной работе государственных учреждений – акт агрессии, хотя и без использования оружия, и это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.
По его словам, если такие действия России будут доказаны, Испания должна дать очень решительный ответ.