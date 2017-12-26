Россия подогревает сепаратистские настроения в Испании, чтобы создать очередную "болевую точку" в Европе.

Возможность такого сценария подтверждает профессор Университета Валенсии Карлос Флоренс-Хубериас в интервью , передает

"Совсем другое дело, когда государство использует свою сила и технологии, чтобы подорвать нормальное функционирование институций другой страны. Речь идет о фальсификации выборов, неправдивой информации о деятельности правительства, шпионаже за правительством, с которым находится в хороших дипломатических отношениях. Препятствование нормальной работе государственных учреждений – акт агрессии, хотя и без использования оружия, и это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

По его словам, если такие действия России будут доказаны, Испания должна дать очень решительный ответ.

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