начала выделять гораздо меньше средств на содержание российско-террористических войск в Донбассе.

Генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан прокомментировал информацию от журналиста Юрия Бутусова о том, что у российских войск в Донбассе наблюдаются серьезные проблемы с укомплектованностью, передает со ссылкой на .

"Подтвердить или опровергнуть заявление Бутусова довольно трудно, потому что есть статистика, которая свидетельствует о том, что неукомплектованность на 50% в составе российско-террористических войск, а есть информация, которую предоставил Бутусов. Но ясно одно, что те средства, которые выделялись ранее для ведения войны в Донбассе, они не соответствуют начальным выделением, которые были в начале российской агрессии", - сказал Богдан.

По его словам, на российскую экономику очень повлияли санкции, и хотя ресурсы у них еще остались, однако их недостаточно для полноценного финансирования.

"Сообщение о том, что сокращаются финансовые затраты России на социальную сферу, и другие вещи для террористических "Л/ДНР", это соответствует действительности. Поэтому сообщение по поводу и морального состояния, и военный готовности, и вообще мотивации кадрового состава российских оккупационных войск, они имеют под собой соответствующую почву, и непременно влияет на то, что там происходит в контексте эффективности деятельности российской стороны по отношению к украинцам", - сказал Богдан.

В то же время, в результате изменения формата АТО на ООС, Россию законодательно назвали страной-агрессором, и поведение украинской армии стала более решительным, считает генерал-лейтенант.

"Поэтому задействование в таких масштабах относительно агрессора, начало давать результат, и самое главное, если раньше были нюансы связаны с тем, что давать отпор, не давать, а если давать то чем и в каких масштабах, и так далее, то сейчас решается вопрос конкретно - даются адекватные ответы, и даются ответы на предупреждение с тем, чтобы заставить врага действовать только в рамках Минских договоренностей, а и задуматься над тем, какая у него перспектива. B это вызывает панику в рядах боевиков и кадровых военнослужащих и дезертирство", - отметил Богдан.

Поэтому, как отмечает знаток, "информация украинской разведки и СМИ проукраинского характера о том, что там есть проблемы в рядах террористов, имеет право на жизнь".

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