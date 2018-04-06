Министерство науки и образования Украины и социальный проект "IT-школьник" подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает создание при МОН экспертного комитета по внедрению цифровых технологий в школьное образование, передает

“Все лучшее, что нам удалось сделать, мы сделали вместе с общественными платформами. Сейчас перед нами значительные вызовы. Речь идет не только об учениках. Речь идет об учителях, новое содержание образования, нынешний электронный контент, новые механизмы управленческих процессов в учебных заведениях и коммуникации с родителями. Все это можно сделать только с помощью общественного сообщества и информационных технологий. Желаю нам плодотворного сотрудничества”, — отметила министр Лилия Гриневич.

Фактически меморандум объединит усилия педагогов, экспертов и IT-бизнеса, который присоединился к проекту “IT-школьник”. Они договорились сотрудничать в разработке новой учебной программы по информатике для 1-12 классов, современных методик преподавания предмета, требований к учебникам и школьного цифрового оборудования. Особое внимание уделено повышению квалификации учителей информатики и подготовке будущих учителей. По каждому из направлений в будущем могут быть созданы отдельные рабочие группы.

Положительный опыт такого сотрудничества уже есть. В начале 2018 года проект “IT-школьник” стартовал в трех пилотных школах в Киеве и Черниговской области. Самые лучшие наработки коммерческих IT-школ адаптированы и теперь доступны общеобразовательным учреждениям.

“Мы проводим бесплатные факультативные занятия, помогаем с техническим оснащением. Школы приняли проект с восторгом. Работа ведется в 14 группах для более 200 детей. Программа на семестр — разработка сайтов, игр, робототехника, 3D-печать и моделирование, кибербезопасность и облачные технологии, дроны и дополненная реальность", - сообщил автор проекта, основатель HUB 4.0 Валерий Омельченко.

К работе социального проекта “IT-школьник” и подписания меморандума присоединились лидеры IT-образования и бизнеса: ITEA, Cisco Networking Academy, Цитрус SmartMe University, Kid’IT, Учебный STEM-центр “Сократ”, Альтернативная Школа “Открытые Крылья”, Kyiv Cyber ​​Academy, MAIN Academy, ОО “Фонд развития инноваций”, Учебно-воспитательный комплекс № 141 “ОРТ”, ROZUMNIKI, Ассоциации “ИТ Украины”, THE FUTURE, Code Club UA, Центр робототехники BOTEON, BrainBasket Foundation.

Инициативу также поддержали известные эксперты: руководитель образовательных программ EPAM Systems Ukraine Максим Почебут, проректор по информатизации учебно-научной и управленческой деятельности Киевского университета им. Б. Гринченко Наталья Морзе, руководитель UNIT Factory Валерия Заболотная, знаток направления “Образование” Украинского института будущего Николай Скиба и др.

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