Рост доходов населения предусмотрен прогнозом Минэкономразвития

В 2021 году размер минимальной заработной платы в Украине составит 6200 гривен. Об этом сообщает консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли. Документ опубликован на сайте ведомства, передают Вести, информирует svodka.net.

Согласно прогнозу, в 2019 году среднегодовая минимальная зарплата в Украине может составить 4600 грн, в 2020 году – 5400 грн. При этом в текущем году размер минимальной зарплаты установлен на уровне 3900 гривен.

В законе о государственном бюджете на 2018 год указано, что по итогам первого квартала текущего года правительство будет рассматривать возможность повышения «минималки» в Украине до 4200 гривен.

Как известно, с января 2017 года украинцам в два раза повысили размер минимальной зарплаты до 3200 гривен. Вместе с тем вступили в силу штрафы за выдачу зарплат «в конверте». Размер штрафа может достигать 100 минимальных зарплат.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира