Оперная певица Мария Максакова в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что в Украине она пока "вне политики". Максакова: Выборы – внутренний вопрос. Кого-то рекламировать или как-то вникать – я не могу себе это позволить и считаю неэтичным Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Максакова заявила, что она "вне политики" и украинские политсилы пока не предлагали ей поддержать их выступлениями."Мне была протянута рука помощи действующим президентом. Выборы – внутренний вопрос. Кого-то рекламировать или как-то вникать – я не могу себе это позволить и считаю неэтичным. Это абсолютно внутренняя процедура. Решают украинцы, они выбирают для себя вектор... Я действительно думаю, что пройдет три-четыре года, столько, сколько положено, и у меня будет избирательное право… Когда у меня возникнет такая возможность. Тогда, наверное – да не "наверное", а точно – я буду открыто выражать свою поддержку тому, кто мне будет в тот момент импонировать", – сказала певица.Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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