Сегодня в Украине отмечают один из самых суровых праздников - Страстная пятница. В этот день христиане мира вспоминают о смерти Христа, а также страдания, которые ему пришлось перенести, чтобы спасти человечество, передает со ссылкой на .

Gazeta.ua рассказывает о главных традиции и запреты этого праздника.

Великая пятница - день строгого поста в христианстве. Верующие полностью отказываются от пищи до момента вынесения в храм плащаницы, а с этого момента разрешается только вода и хлеб.

Нельзя работать на земле. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

По дому также работать нельзя. Готовить тоже нежелательно. Нельзя касаться острых металлических предметов в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте - хлеб можно только ломать.

В Страстную пятницу необходимо воздержаться от употребления алкоголя и плотских утех. Люди, которые напиваются в этот день рискуют стать алкоголиками. Дети, зачатые в Страстную пятницу рождаются больными или в будущем становятся преступниками.

По поверью, в страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

Пояса и любая выпечка, которую испекли в Страстную пятницу не плесневеет. Кусочек такой пояса сохраняют весь год и дают больному человеку. Также кусочек кулича весь год, до следующей Пасхи, сохраняют в доме по иконами - такой оберег защищает от пожара.

Пасха в каждой стране празднуется по-разному. Для нас эти традиции могут показаться диковинками или и шоком. Однако, не стоит заьуваты, что и наши обычаи кому непонятны.

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