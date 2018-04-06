Киеву невыгодно игнорировать сотрудничество в рамках СНГ. Такое мнение по итогам заседания СМИД СНГ озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает со ссылкой на РИА Новости.

"То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, - это факт", - сказал он журналистам в Минске.

По его словам, все остальные страны Содружества заинтересованы в том, чтобы Украина сотрудничала с соседними государствами по двусторонним каналам и в рамках СНГ.

"Я думаю, что в Киеве эту позицию хорошо знают. Но, видимо, они заняты чем-то более важным, чем забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интересы своих граждан", - отметил Лавров.

Комментируя заявления Украины о намерении выйти из СНГ, российский министр заявил, что "вопрос надо посылать к Киеву".

В прошлом году правительство приняло решение о прекращении для Украины некоторых решений Совета глав правительств СНГ.

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