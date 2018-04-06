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Модна бійка: Марія Яремчук і Злата Огнєвіч з"явились в ідентичних костюмах (ФОТО)
06.04.2018 19:17
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Днями у Львові відбулося відкриття готелю, яке відвідала Періс Хілтон з нареченим, влаштувавши вечірку для селебрітіс. Втім, поки перші дні після події шанувальники захоплювалися Періс, зараз погляди перевели на зірок, які були гостями події, зокрема на Марію Яремчук та Злату Огнєвіч - співачки примудрились обрати майже однакові образи для події.

Так, Марія позувала з Катею Осадчею у червоному брючному костюмі з таким же капелюхом, а от Злата обрала для себе білий комплект.

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